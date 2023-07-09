حادثة غريبة .. اعتقال شخص عذّب امرأة واحتجازها مع أطفالها بمنزله في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأحد، بأن دوريات شرطة مكافحة الجريمة ألقت القبض على متهم قام بتعذيب امرأة واحتجزها هي وأطفالها داخل منزل في السليمانية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه بعد ورود معلومات إلى دوريات شرطة مكافحة الجريمة حول المتهم الذي عذّب امرأة واحتجزها مع أطفالها الثلاثة في منزله، تم استحصال قرار من القاضي وفي الأخير عُثر على المتهم وتم اعتقاله وإطلاق سراح المرأة والأطفال الثلاثة.

ووفقا للبيان فإنه، حاليا، تم إيقاف المتهم (س،ر،س مواليد العام 1992) بقرار من القاضي وفقا للمادة 405/31 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق مايزال مستمراً معه.