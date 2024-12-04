حادثة غامضة في محكمة السليمانية تُثير تساؤلات وتفتح تحقيقات

شفق نيوز/ شهدت محكمة السليمانية، اليوم الأربعاء، حادثة سقوط "غامضة" لامرأة شابة من الطابق الثاني أثناء مراجعتها لإنهاء قضية شخصية يُعتقد أنها مرتبطة بإجراءات طلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادثة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت محاولة انتحار أم نتيجة لسبب آخر غير معروف حتى الآن.

وقال مصدر خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن المرأة، التي يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً، سقطت من الطابق الثاني داخل مبنى محكمة السليمانية، مبينا أن الحادث وقع خلال مراجعتها لإتمام معاملة شخصية، يرجح أنها تتعلق بقضية طلاق.

وأضاف المصدر، أن المرأة نُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تُحدد الأسباب التي أدت إلى الحادثة بعد.

وأشار إلى أن السلطات المختصة بدأت التحقيقات لتحديد ما إذا كان السقوط محاولة انتحار أم حادثاً عرضياً.

وتثير الحادثة تساؤلات حول الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الأفراد أثناء مراجعتهم لإجراءات قانونية حساسة مثل قضايا الطلاق، والتي قد تنعكس على حالتهم النفسية بشكل خطير.