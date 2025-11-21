حادثة "علوة السليمانية".. القبض على المتهم بجريمة القتل

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل سائق شاحنة في حادث وقع ليل أمس الخميس عند مدخل ناحية علوة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث بدأ مساء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بعد تطوّر مشادة كلامية بين سائقي شاحنات أثناء سيرهما على الطريق، قبل أن تتجدد المشكلة عند وصولهما إلى علوة السليمانية، حيث أقدم أحد السائقين على مهاجمة الآخر بواسطة مفك براغي (درنفیس) وأصابه بجروح بليغة".

وأضاف البيان أن "السائق المصاب نُقل على الفور إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته الخطيرة".

وأوضحت أسايش السليمانية أنها باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وأن "المتهم سلّم نفسه إلى قوات الأسايش، وتم توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم القتل، فيما تستمر التحقيقات في ملف القضية لاستكمال الإجراءات القانونية".

وكان مسؤول نقابة علوة السليمانية سرور علي، قد كشف في وقت سابق عن مقتل شاب يعمل في "علوة" السليمانية، فجر الجمعة، إثر شجار مع عامل آخر أمام العلوة، مطالباً بتعزيز الحماية قربها لمنع وقوع مشاجرات مماثلة مستقبلاً.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة صباحاً أمام علوة السليمانية، حيث عاد شابان من سكنة قضاء كلار من منفذ برويزخان وهما يحملان كمية من الخضروات لإيصالها إلى العلوة، قبل أن ينشب بينهما خلاف تطوّر إلى عراك انتهى بمقتل أحدهما".

وأضاف ان "الشابين كانا صديقين ويعملان سوياً، إلا أن سوء تفاهم بسيط تحول إلى نزاع حاد تسبب بوقوع الجريمة"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن حضرت إلى موقع الحادث وتم توقيف المتهم وفتح تحقيق رسمي".