حادثة الاعتداء على المحامي تتصاعد.. حقوق الإنسان الكوردستانية تشكل لجنة لمتابعة القضية

شفق نيوز/ نددت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، يوم السبت، بحادثة الاعتداء على محامٍ في مدينة اربيل، مؤكدة تشكيل لجنة لمتابعة القضية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الاشخاص هاجموا اليوم في مدينة اربيل محامٍ وقاموا باختطافه واهانته وحلاقة شعره وتعذيبه ونحن في هيئة حقوق الإنسان ندين بشدة هذا العمل غير الانساني ونطالب بالقاء القبض على المتهمين باسرع وقت ممكن وتسليمهم الى المحكمة لكي لا تتكرر هذه الحالات غير الحضارية بحق المواطنين".

وأكدت الهيئة أنها "شكلت لجنة لمتابعة هذه القضية حتى الوصول الى نتائج".

وكان شقيق المحامي المعتدى عليه قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم السبت، إنه "في الساعة 11:00 من ليلة أمس الجمعة استدرجت مجموعة من الاشخاص شقيقي المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته".

ولاحقاً قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأسايش القت القبض على عدد من الاشخاص بتهمة الضلوع في اختطاف وتعذيب المحامي".