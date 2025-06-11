حادثا سير مروّعان في اقليم كوردستان.. وفاة مدنيين وإصابة 5 آخرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور كركوك، يوم الاربعاء، مصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جراء حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل.

وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد عامر نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثًا وقع نتيجة اصطدام مركبة نوع بيك آب (كيا كناو) بمؤخرة شاحنة كبيرة، بسبب الاجتياز الخاطئ من قبل سائق البيك آب".

وأضاف أن "الاصطدام العنيف أسفر عن وفاة مدني في موقع الحادث، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج، فيما تم إرسال جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وفي نفس السياق، لقي شاب في العشرين من عمره مصرعه وأُصيب اثنان آخران بجروح، في وقت متأخر من ليلة أمس، إثر حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين ومركبة حَمل، على الطريق الخلفي لناحية حَولي ضمن حدود إدارة كرميان.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع قرب مفرق "گردەگوزينە" عندما اصطدمت دراجتان ناريتان بمركبة حَمل، ما أسفر عن وفاة أحد سائقي الدراجات على الفور، بينما أصيب الآخر وراكب ثانٍ بجروح متفاوتة.

وأضاف أن الشاب الذي توفي يُدعى أحمد نبيل، ويبلغ من العمر 20 عاماً، وتم نقله بعد الحادث إلى الطب العدلي في كلار، في حين تم نقل الجريحين إلى مستشفى الشهيد "هژار" لتلقي العلاج.

وتشهد الطرقات في مناطق كرميان تكراراً لحوادث المرور، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتشديد الرقابة على الطرق الخارجية.