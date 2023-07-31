حادثا سير بشاحنتين يتسببان بضحايا في اربيل والسليمانية.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بمصرع شخص في حادث سير في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادث وقع ظهر اليوم حيث اصطدمت شاحنة بسيارة اخرى من نوع بيك آب على طريق هرير- باسرمة في محافظة اربيل ".

واضاف ان "الحادث تسبب بوفاة سائق السيارة على الفور".

وفي السليمانية، أفاد مصدر محلي بإصابة 5 اشخاص نتيجة حادث سير مروع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، ان "سائق عجلة حمل فقد السيطرة على مركبته في شارع 60 وسط السليمانية صباح اليوم، واصطدم بـ 7 سيارات على الطريق".

واضاف ان " 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هذا الحادث".