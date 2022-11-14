حاج عمران.. إحباط تهريب "صهريج" محمل بالمواد الكحولية الى إيران (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت سلطات معبر حاج عمران الدولي على الحدود بين إقليم كوردستان وايران، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من ثلاثة آلاف لتر من المواد الكحولية قبل ان يتم تهريبها إلى إيران عبر صهريج.

وجاء في بيان لسلطات المعبر ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت أمس الأحد، في عملية نوعية من ضبط صهريج إيراني يحمل 3 آلاف و308 لترات من المواد الكحولية المعدة للتهريب الى إيران تضم مواد (الفودكا والويسكي والشراب) مخبأة بشكل سري داخل الصهريج.

وأضاف البيان؛ أنه بعد ضبط تلك الكمية تم فتح أوراق تحقيقية وتم ارسالها الى الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات قانونية وجمركية بحقها.