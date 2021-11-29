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جوي ومدفعي.. قصف تركي يثير هلع السكان شمال أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-29T16:51:16+0000
جوي ومدفعي.. قصف تركي يثير هلع السكان شمال أربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن الجيش التركي قصف مساء يوم الاثنين مناطق شمال أربيل ما أثار الهلع بين السكان، دون تسجيل إصابات.

وقال الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، إن مروحيات ومدفعية الجيش التركي قصفت منطقة برادوست شمال أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح الشهود أن القصف طال قرى روبي وتارستا ووروال وهوربن، مبينين بأن المدفعية قصفت في البداية قبل أن تحلق المروحيات التركية وتقصف المنطقة.

وأشار الشهود إلى أن القصف بدأ قبل ساعة ومستمر لغاية الآن (لحظة إعداد الخبر).

وقال الشهود إن القصف أثار الهلع بين سكان تلك القرى، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية بين صفوف سكان الإقليم.

وتقول تركيا إنها تستهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان، والتي يتخذها مقاتلو الحزب كمعاقل منذ سنوات طويلة.

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