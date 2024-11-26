جولة مسائية بـ"نكهة القهوة" في شوارع أربيل (صور)

شفق نيوز/ مع بدء هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وعلى الرغم من تحذيرات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي من ليلة شديدة البرودة، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي والمقيمين في المدينة من التجول في شوارع التي "لا تنام" والبحث عن الدفء عبر أكشاك القهوة الصغيرة المنتشرة على قارعة الطرق.

عدسة شفق نيوز أجرت جولة مسائية بعد يوم طويل تخللته الكثير من الأحداث المحلية والإقليمية والمباريات الكروية المثيرة في دوري نجوم العراق، ودوري أبطال الخليج للأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكان لها وقفة عند كشك الشاب ريبوار الذي يقدم القهوة الساخنة المناسبة للأجواء الباردة.

ويعمل رييوار في هذا الكشك الصغير بأحد الشوارع الرئيسية في مدينة أربيل حيث يقول لوكالة شفق نيوز، إنه "مع انخفاض درجات الحرارة بات الإقبال ملحوظاً على تناول القهوة بمختلف أنواعها كمشروب مفضل إلى جانب الشاي حيث يأتي الشباب في وقت متأخر من الليل لاحتسائها".

ويضيف "إقبال الشباب كبير على أكشاك القهوة كبديل عن المقاهي الراقية، بسبب بساطتها وأجوائها الجميلة إلى جانب أسعارها المناسبة على عكس المقاهي".

من جانبه، يوضح محمود عمر، أحد الزبائن، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المشاريع الشبابية جميلة جداً وإلى جانب كون المشروبات فيها لذيذة، من المهم أيضاً الإقبال عليها كجزء من الدعم لهذه المشاريع الشبابية".

بدوره يشير سامان خوشناو، زبون آخر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "من الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة نسبة الإقبال على هذه الأكشاك الصغيرة وذلك لعدة عوامل منها أن كثرة وجودها وسهولة الوصول لها فضلاً عن تطور أساليب الترويج لدى أصحاب هذه المشاريع حيث بات الكثير منهم أشهر من المقاهي الكبيرة".