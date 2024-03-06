جورج بوش يحيّي مسعود بارزاني ويتمنى لشعب كوردستان والعراق الرفاهية

شفق نيوز/ أرسل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، يوم الأربعاء، تحية خاصة إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، فيما تمنى لشعب إقليم كوردستان والعراق عامة، الهناء والرفاهية.

وجاء في بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وفي إطار زيارته إلى الولايات المتحدة، اجتمع مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش".

وأعرب بارزاني، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره للرئيس بوش، على مساندته لشعب إقليم كوردستان والعراق، وكذلك تحرير العراق من النظام الدكتاتوري، ودعمه للنظام الديمقراطي في البلاد.

من جانبه، بعث الرئيس بوش تحياته الخاصة إلى الرئيس مسعود بارزاني، كما عبّر عن تمنياته لشعب كوردستان وعموم مواطني العراق بالهناء والرفاهية.