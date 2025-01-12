جودة عالية وسعر جيد.. "البنزين المدعوم" يجمع سائقي أربيل في طوابير طويلة (صور)

شفق نيوز/ منذ الصباح الباكر، يتوجه العديد من أصحاب السيارات في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلى محطات الوقود التي تبيع البنزين الحكومي المدعوم.

ويقف السائقون، في طوابير طويلة في المحطات التي حددتها السلطات المحلية بإقليم كوردستان، لغرض الحصول على البنزين المدعوم.

وقال نصر الدين سعيد (صاحب محطة وقود) لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من السائقين يتوجهون الى المحطات لشراء البنزين الحكومي المدعوم والذي يتميز بجودة عالية وسعر أقل مما يباع في المحطات الأهلية"، مبيناً أن محطته تقوم بتوزيع 36 ألف لتر كل ثلاثة أيام وسعر اللتر 750 ديناراً.

من جانبه، ذكر محمود (صاحب سيارة) للوكالة، أن "البنزين الحكومي المدعوم أفضل مما يتم بيعه في بقية المحطات لأنها تخضع للرقابة بشكل أكبر وأسعار أقل حيث يبلغ سعر اللتر حوالي 850 إلى 950 ديناراً في المحطات الأخرى التي لا تبيع البنزين المدعوم".

واضاف أن "هذا يساعد كثيرا أصحاب سيارات الأجرة والموظفين والعمال على توفير مبالغ من خلال شراء هذا البنزين المدعوم، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس تقف في طوابير طويلة".