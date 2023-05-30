جوتيار عادل: الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مصممتان على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الثلاثاء، أن أربيل وبغداد مصممتان على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما حول ملف صادرات النفط والموازنة المالية العامة للبلاد، مجددا موقف كوردستان الرافض للتغييرات التي أُجريت على الفقرات الخاصة بها ضمن الموازنة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث عقب اجتماع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، مع ممثلي وقناصل الدول في مدينة اربيل.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع ناقش موضوع مشروع قانون الموازنة الاتحادية، والفقرات الخاصة بالإقليم فيها وما طرأ عليها من تغييرات لاقت رفضا من قبل كوردستان.

وقال عادل خلال المؤتمر، إنه "خلال الاجتماع تم التأكيد على أن حكومة الإقليم ملتزمة بالاتفاقات السياسية، وكذلك تلك المبرمة مع الحكومة العراقية، ومستمرة بمواصلة الحوارات والمفاوضات مع بغداد"، مضيفا أن "هذا جزء من إستراتيجية حكومة الإقليم".

وأردف بالقول: نعتقد ان الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مصممتان على تنفيذ تلك الاتفاقات، ومما لا شك فيه وكما هو معلن لدى جميع الجهات أن حكومة السيد السوداني تم تشكيلها وفقا للاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة والذي تم التصويت عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب العراقي".

وعن موقف ممثلي وقناصل تلك الدول قال المتحدث: مما لا شك فيه فإن موقف اصدقاء يؤيد بأن يتم تطبيق مواد الدستور والاتفاقات المبرمة بين حكومة الاقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كما هي، مشيرا إلى أن الممثلين أكدوا خلال الاجتماع الحكومتين تعملان بمصلحة الشعب العراقي كافة.

وزاد بالقول: مما لا شك فإنه عندما تكون إحدى الحكومتين قوية فإن الأخرى تستمد قوتها منها أيضاً، وأن الاتفاقات الموقعة من قبلهما هي من مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي، مشددا على ضرورة أن تلتزم الاطراف والقوى السياسية الأخرى بهذه الاتفاقات.

وحول استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي، أكد المتحدث، أن هذا الموضوع بات متروكاً لدى الحكومة العراقية والحكومة التركية.