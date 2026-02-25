أجواء متقلبة وأمطار مرتقبة خلال الـ48 ساعة المقبلة في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة وموجة من الأمطار والثلوج ابتداءً من يوم غد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أجواء اليوم في الإقليم ستكون صحو إلى غائمة جزئياً بشكل عام، بينما تتحول في المناطق الجبلية إلى غائمة كلياً، كما أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بيوم أمس.

وبينت أن الرياح جنوبية شرقية بسرعة خفيفة تتراوح بين 5 - 15 كم/ساعة، فيما يكون مدى الرؤية بين 8 - 10 كم.

وأوضحت أن أدنى درجة حرارة ستكون في منطقة حاجي عمران وتبلغ 6 درجات مئوية، تليه پیرمام 14 درجة، وسوران 16 درجة، فيما تبلغ 17 درجة في كل من أربيل والسليمانية ودهوك وزاخو، و18 درجة في جمجمال وحلبجة، وأعلى درجة حرارة في إدارة گرمیان 22 درجة مئوية.

وبالنسبة ليوم غد الخميس ستكون الأجواء صحو إلى غائمة جزئياً، مع تأثر مناطق إدارة سوران، ومحافظة دهوك، وإدارة زاخو بمنخفض جوي ضعيف يؤدي إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية.

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 - 25 كم/ساعة، مع نشاط ملحوظ بعد الظهر لتتجاوز سرعتها 25 كم/ساعة.

كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الجبلية التي ستنخفض فيها الحرارة بمعدل 2 - 3 درجات.

حيث ستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة 5 درجات في حاجي عمران، و15 درجة في كل من پیرمام ودهوك، و16 درجة في سوران وزاخو، و18 درجة في أربيل والسليمانية، و19 درجة في جمجمال وحلبجة، و23 درجة مئوية في إدارة گرمیان.

وحذرت المديرية في ختام بيانها من احتمال تصاعد غبار خفيف في مناطق جنوب محافظة أربيل، وأجزاء من إدارة گرمیان ومحافظة كركوك، وذلك تزامناً مع نشاط سرعة الرياح المتوقع يوم غد.