أجواء حارة في اقليم كوردستان خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال اليوم الاربعاء وغدا الخميس من 1 الى درجتين مئويتين".

وأضافت المديرية أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة في محافظات اقليم كوردستان ستكون كالاتي:

اربيل 39

السليمانية 37

دهوك 37

زاخو 38

حلبجة 38

كركوك 42

سوران 36

حاج عمران 28

كرميان 43