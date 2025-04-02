أجواء العيد تبهر الزوار في أربيل.. ترحيب كبير وتسهيلات غير مسبوقة (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، توافد آلاف السياح خلال أيام عيد الفطر، حيث استمتع الزوار بالأجواء الاحتفالية والإجراءات الميسرة التي قدمتها السلطات المحلية لتسهيل دخولهم.

إجراءات سلسلة وترحيب حافل

وأعرب السياح القادمون من مختلف المحافظات العراقية ودول الجوار عن رضاهم تجاه سرعة الإجراءات عند المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش.

وقال أحمد، سائح من بغداد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات كانت سريعة ومنظمة، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة لدخول أربيل"، مبيناً أن "هناك اهتماماً واضحاً براحة الزوار وتقديم التسهيلات اللازمة".

من جانبه، أشاد علي، القادم من البصرة، بحفاوة الاستقبال قائلاً إنه "لم يشعر للحظة أنه في مدينة بعيدة، الترحيب كان حاراً والأجواء رائعة، واستغرق الدخول دقائق قليلة بفضل التسهيلات الكبيرة المقدمة من الجهات الحكومية".

واكتست شوارع أربيل بزينة العيد التي أضفت طابعاً احتفالياً مميزاً، فيما شهدت المعالم السياحية مثل القلعة التاريخية وحدائق سامي عبد الرحمن ازدحاماً بالعائلات والمجموعات السياحية.

إلى ذلك، يقول أحمد، وهو سائح من كركوك، إن "الأسعار في أربيل تنافسية مقارنة بمدن سياحية أخرى"، مستطرداً في حديثه "استأجرنا شقة فندقية بأسعار مناسبة، و استمتعنا بزيارة المواقع الأثرية والأسواق الشعبية".

أما سارة، وهي سائحة من بغداد، فقد عبرت عن إعجابها بالتنظيم والترتيبات الخاصة بالعيد، مؤكدةً أن "الأجواء هنا تنبض بالحياة، والتنقل سهل بفضل سيارات الأجرة وخدمات النقل الحديثة".

وجهة سياحية متكاملة

بفضل تنوعها السياحي الذي يجمع بين التراث الأثري والمنتجعات الطبيعية والمراكز التجارية الحديثة، أصبحت أربيل وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأكد السائحون، أن "أربيل نجحت في تقديم تجربة سياحية استثنائية تجمع بين عبق التاريخ وحداثة الحاضر، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة خلال الأعياد والمناسبات".