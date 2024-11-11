جوازات السليمانية تكشف ملابسات انتحار أحد ضباطها

شفق نيوز/ كشفت مديرية جوازات السليمانية، مساء الاثنين، ملابسات حادثة انتحار "الرائد هاوزين عبد الله" أحد ضباطها البارزين، داخل المديرية.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب الانتحار ما تزال غير معروفة حتى الآن، حيث لم ترد أي تفاصيل إضافية حول الظروف التي أدت إلى هذه الحادثة المفجعة".

وأضاف البيان أن "الرائد هاوزين عبد الله، كان معروفاً بكفاءته المهنية وسيرته الحسنة بين زملائه في المديرية، ما جعل نبأ وفاته صدمة للجميع".