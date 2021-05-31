جوازات السليمانية تصدر جواز سفر لأطفال "الاوتيزم"

شفق نيوز/ بادرت مديرية جوازات السليمانية، يوم الاثنين، بإصدار جوازات للأطفال المصابين بالاوتيزم (مرض التوحد) لـ16 طفلا، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وقال رحمن عل مدير مركز التوحد في السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "مديرية جوازات السليمانية وبمناسبة يوم الطفل العالمي اقترحت ان تصدر جوازات لـ16 طفلا من المصابين بالتوحد، أو تجديد بعضها من مجموع 45 طفلا"، مشيرا إلى أنها "مبادرة انسانية من قبل مديرية الجوازات بسبب الوضع الصحي للأطفال وعدم استطاعتهم الذهاب إلى مديرية الجوازات واصدارها بنفسهم".

وأشار الرائد محمد عمر المسؤول في مديرية الجوازات بالسليمانية لوكالة شفق نيوز؛ "نحن كمديرية جوازات السليمانية وبمناسبة يوم الطفل العالمي قررنا أن نمح الأطفال المصابين بالتوحد جوازات جديدة ل 6 أطفال وتجديد جوازات 10 أطفال تقديرا منا بعيدهم العالمي".