"جوارتا" تتصدر مناطق كوردستان بكميات الامطار خلال ٢٤ ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، كميات الامطار التي هطلت على مدن الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن كميات الامطار التي هطلت على عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية، كانت كالتالي، اربيل 6.9 ملم، السليمانية 1.7 ملم، حلبجة 1.7 ملم، بيرمام 1.9 ملم، جوارتا 9.5 ملم، حاج عمران 8.8 ملم، زاخو 2.8 ملم، كاني ماسي 6.8 ملم، ميدان 0.2 ملم، كفري 4.5 ملم، طويلة 1.7 ملم، خورمال 2.2 ملم.

وشهدت مناطق اقليم كوردستان على مدار اليومين الماضيين أمطاراً غزيرة، فيما ارتفعت وتيرتها من بعد ظهر اليوم في بعض المناطق.