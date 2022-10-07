جهة مختصة في إقليم كوردستان تحذّرُ من أدوية تسبب بالوفاة للأطفال

شفق نيوز/ حذرت مديرية السيطرة النوعية للأدوية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، من إستخدام أربعة أنواع من شراب الأطفال لم تصادق عليها منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه منظمة الصحة العالمية WHO أصدرت إشعارا حول عدم استخدام أربعة أنواع من شراب الأطفال من إنتاج الشركة الهندية للمنتجات الصيدلانية (Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana, India).

وأنواع الأدوية الأربعة كالآتي:

1-Promethazine Oral Solution.

2-Kofexmalin Baby Cough Syrup.

3- Makoff Baby Cough Syrup.

4- Magrip N Cold Syrup.

وأوضح البيان أنه تم التأكد من أن التحليل المختبري لعينات من كل منتج من المنتجات الأربعة يحتوي على كمية غير مقبولة من مواد ثنائي (إيثيلين غليكول) و(إيثيلين جلايكول) وهي مثل الملوثات السامة للبشر عند تناولها يمكن أن تسبب بالوفاة.

ونوه البيان إلى أنه يمكن أن تشمل الآثار السامة الناجمة على تناول هذه الأدوية آلام البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتغيرات الحالة العقلية وإصابات الكلى الشديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وقد اختيرت المنتجات الأربعة لغاية الآن في غامبيا، ولكن ربما تم توزيعها من خلال أسواق غير رسمية على البلدان أو في أي مكان آخر، وفقا للبيان.

وأكدت المديرية في بيانها أن "هذه المنتجات الأربعة غير مسموح بها في إقليم كوردستان ولم يتم استيرادها ولا يوجد اذن باستخدامها، لذلك نحذر المواطنين من احتمال تهريبها إلى أسواق الإقليم، و تجنب استخدام هذا المنتج".

وشدد البيان على جميع الصيدليات والمواطنين بأن التعامل يقتصر على الأدوية الرسمية المأذونة بالاستخدام وتحمل ترخيص من إدارة مراقبة الجودة (KMCA).