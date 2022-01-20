سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جهة رسمية و خبير أرصاد جوية ينصحان سكان إقليم كوردستان بملازمة منازلهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T05:37:08+0000
جهة رسمية و خبير أرصاد جوية ينصحان سكان إقليم كوردستان بملازمة منازلهم

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة السليمانية يوم الخميس سكان المحافظة من قيادة المركبات في ظل تساقط الثلوج بكثافة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين كافة بالسليمانية بأن ثلوجا كثيفة قد هطلت في مركز المدينة، وهناك مخاطر تكتنف قيادة السيارات بسبب احتمال وقوع حوادث سير".

وأضاف البيان مخاطبا السكان "لذا نطلب من منكم إذا لم تقتضَ الضرورة القصوى، فيُرجى المكوث في منازلكم من أجل سلامة حياتكم.

بدوره نصح خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، السكان في إقليم كوردستان بالحد من حركة التنقل وملازمة منازلهم بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تساقط الثلوج سيكون أكثر نشاطا اليوم الخميس، ويشمل ما ارتفاعه 300 متر فوق مستوى سطح البحر، وسيتغير الطقس في وسط مدينة أربيل والمناطق المحيطة بها، وستكتسو المنطقة بالبياض.

وذكر أن ومستويات درجات الحرارة غالبا ما تكون دون الصفر المئوي لذلك من الأفضل ترك الأعمال غير الضرورية لغاية مساء اليوم، ناصحا سكان القرى والنواحي والأقضية وسكان مراكز المدن للحد من حركة التنقل، والبقاء في منازلهم لتجنب أي حوادث غير مرغوب بها.

ليس من الضروري الكثير من العمل الليلة إلى مساء الغد من الأفضل لجميع سكان الأحياء والقرى والمناطق الفرعية وقف حركة المرور والبقاء في منازلكم لتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.

related

حالة الطقس .. ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين؟

Date: 2022-01-15 09:56:54
حالة الطقس .. ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين؟

ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين؟

Date: 2021-11-02 09:34:28
ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين؟

كورونا.. 25 وفاة وأكثر من 800 إصابة بإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 13:42:11
كورونا.. 25 وفاة وأكثر من 800 إصابة بإقليم كوردستان

حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

Date: 2020-10-14 10:35:44
حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

خلال يوم واحد.. 64 إصابة و3 وفيات بكورونا في إقليم كردستان

Date: 2022-01-01 14:46:47
خلال يوم واحد.. 64 إصابة و3 وفيات بكورونا في إقليم كردستان

ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

Date: 2021-08-29 16:40:48
ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

Date: 2021-03-02 14:07:10
وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

Date: 2021-12-04 14:50:28
تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان