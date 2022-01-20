جهة رسمية و خبير أرصاد جوية ينصحان سكان إقليم كوردستان بملازمة منازلهم

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة السليمانية يوم الخميس سكان المحافظة من قيادة المركبات في ظل تساقط الثلوج بكثافة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين كافة بالسليمانية بأن ثلوجا كثيفة قد هطلت في مركز المدينة، وهناك مخاطر تكتنف قيادة السيارات بسبب احتمال وقوع حوادث سير".

وأضاف البيان مخاطبا السكان "لذا نطلب من منكم إذا لم تقتضَ الضرورة القصوى، فيُرجى المكوث في منازلكم من أجل سلامة حياتكم.

بدوره نصح خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، السكان في إقليم كوردستان بالحد من حركة التنقل وملازمة منازلهم بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تساقط الثلوج سيكون أكثر نشاطا اليوم الخميس، ويشمل ما ارتفاعه 300 متر فوق مستوى سطح البحر، وسيتغير الطقس في وسط مدينة أربيل والمناطق المحيطة بها، وستكتسو المنطقة بالبياض.

وذكر أن ومستويات درجات الحرارة غالبا ما تكون دون الصفر المئوي لذلك من الأفضل ترك الأعمال غير الضرورية لغاية مساء اليوم، ناصحا سكان القرى والنواحي والأقضية وسكان مراكز المدن للحد من حركة التنقل، والبقاء في منازلهم لتجنب أي حوادث غير مرغوب بها.

ليس من الضروري الكثير من العمل الليلة إلى مساء الغد من الأفضل لجميع سكان الأحياء والقرى والمناطق الفرعية وقف حركة المرور والبقاء في منازلكم لتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.