جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان ينفي تعرض قاعدة حرير للقصف

شفق نيوز/ نفى جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان يوم السبت، تعرض قاعدة حرير للقصف في وقت سابق من اليوم.

وذكر الجهاز الأمني الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أفادت وسائل إعلام عديدة، السبت 11 تشرين الثاني 2023، أن طائرة مسيرة هاجمت مطار حرير ظهر اليوم، نعلن أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وغير صحيحة ولم يتم تنفيذ أي هجوم على الموقع".

وتابع؛ "نقول أيضًا لوسائل الإعلام إن صوت أي انفجار ليس بالضرورة أن يكون هجومًا أو قصفًا، بل يمكن أن يكون تدريبًا أو إجراءات خاصة".

ودعا الجهاز "وسائل الإعلام والصحفيين إلى التعامل مع أي حادثة بمسؤولية وعدم إثارة القلق لدى المواطنين".