جهاز مكافحة الإرهاب الكوردستاني ينفي سقوط طائرة مسيرة في أربيل

شفق نيوز – أربيل

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، سقوط طائرة مسيرة مجهولة في محافظة أربيل.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نشرت بعض وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية خبراً مفاده أن طائرة مسيّرة سقطت ضمن حدود محافظة أربيل. نؤكد من جانبنا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعة، ولم تسقط أي طائرة مسيّرة ضمن حدود محافظة أربيل".

وأضاف "ندعو القنوات الإعلامية والمؤسسات الصحفية إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي، والتعامل بمسؤولية مع أي حادثة، حتى لا يكونوا سبباً في إثارة القلق بين المواطنين وتقويض ثقتهم بالإعلام".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أبلغ مصدر محلي في أربيل وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مسيرة غير معروفة المصدر سقطت في أطراف منطقة بحرکة، وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد منها بعد سقوطها مباشرة".

وأضاف أن "الجهات الأمنية وصلت إلى المكان وفرضت طوقاً حول موقع الحادث".