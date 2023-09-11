فيديو.. مجلس أمن اقليم كوردستان يتهم حزب العمال بتنفيذ انفجار في اربيل

شفق نيوز/ قال مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الاثنين، إن حزب العمال يقف خلف انفجار وقع يوم الجمعة 1 ايلول 2023 على جسر للمشاة في شارع 60 باربيل.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحقيقات من قبل الفرق الخاصة بالمديرية تبين ان الانفجار كان عملا ارهابيا باستخدام كيلوغرام واحد من مادة PETN.

ومادة PETN هي رباعي نترات خماسي ايريثريتول (PentaErythritol TetraNitrate)‏ تعد من المتفجرات العالية القوة المعروفة، بالإضافة إلى كونها تستخدم بوصفها متفجرات بلاستيكية.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت ان التفجير نُفذ من قبل شخص يُدعى (زياد جليل خلف) وهو عضو في حركة الحرية التابعة لحزب العمال ويسكن في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في السليمانية وجاء الى اربيل لتنفيذ العملية ليعود بعدها الى محل سكنه.

وقالت إن المحكمة اصدرت مذكرة قبض وفق مادة الارهاب على المتهم ووجهت طلبا للجهات المعنية في محافظة السليمانية لتسليم المتهم.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان أعلن في الأول من الشهر الجاري عن انفجار قنبلة على جسر للمشاة في شارع 60 وسط مدينة اربيل، من دون أن لم يسفر عن أضرار بشرية، مشيرا الى ان التحقيقات في الحادث مستمرة.