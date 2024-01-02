مكافحة الارهاب في كوردستان تؤكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة للتحالف بمطار اربيل

شفق نيوز/ أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إحباط هجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة العسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في مطار اربيل.

وذكر الجهاز في بيان أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الخارجة عن القانون حاولت من خلالها في الساعة 9:52 من صباح اليوم استهداف قاعدة للتحالف في مطار اربيل الدولي إلا أنه تم اسقاطها.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفاد مصدر محلي، بإحباط هجوم على مطار اربيل الدولي إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة أُسقطت من قبل منظومة الدفاع الجوي في المطار دون أضرار".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أفادت يوم الأحد الماضي، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".

بدوره وجهّ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس إقليم كوردستان ليلة أمس، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).