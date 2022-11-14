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جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان يكشف المواقع المستهدفة بالقصف الإيراني على الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T18:13:06+0000
جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان يكشف المواقع المستهدفة بالقصف الإيراني على الإقليم

شفق نيوز/ اصدر جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الاثنين احصائية بما خلفه قصف الحرس الثوري الإيراني لمقرات الأحزاب الايرانية بإقليم كوردستان.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كوردستان، هجوم الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 كان في تمام الساعة 8:50 صباحا بالصواريخ الطائرات المسيرة المفخخة، مشيرا إلى تسبب القصف بمقتل شخصين وأصيب ثمانية آخرين.

واضاف البيان؛ أنه تم استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل وحزب كوملة بالقرب من قرية زرگويز في محافظة السليمانية.

وتابع؛ وبحسب المعلومات، تم استخدام نحو 10 صواريخ وطائرات مسيرة، وسقطت خمسة صواريخ على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في قضاء كوسنجق بمحافظة أربيل، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. 

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، سقطت خمسة طائرات مسيرة مفخخة على مقر حزب كادحي كوردستان الإيراني في بناصر، بالقرب من قرية زرغويزي في محافظة السليمانية، مشيرا إلى انه لم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات.

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