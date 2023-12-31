جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان: اسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار اربيل

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الأحد، اسقاط طائرة مسيرة في اربيل.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت في الساعة 16:54 قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش في مطار اربيل وقد تم اطلاقها من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون".

وأضاف البيان؛ أن الطائرة "تم اسقاطها".

وافاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الأحد، بسماع دوي انفجار "كبير" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "في حدود الساعة 4:45 من عصر اليوم سُمع دوي انفجار كبير قرب مطار اربيل في منطقة عينكاوة"، لافتا إلى أن الانفجار يعتقد أن يكون ناجما عن انفجار طائرة مسيرة".

وفي وقت لاحق؛ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" استهداف "قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل (..) بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو" بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.