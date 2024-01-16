جهاز مكافحة الارهاب بكوردستان: إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيّرة على مطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بإحباط هجوم بثلاث طائرات مسيّرة كانت تحاول استهداف مطار اربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، إنه في صباح يوم الثلاثاء، 16 كانون الثاني/يناير 2024، وتحديدا في الساعة 05:05، تم تدمير وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة موجهة صوب القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مطار أربيل الدولي.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.