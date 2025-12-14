جهاز ذكي في قلب أربيل يخدم السكان والسياح

شفق نيوز/ الجهاز في مركز مدينة أربيل - 14 كانون الأول 2025

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، نصب أول جهاز تكنولوجي متكامل يقدم حزمة من الخدمات المتنوعة تشمل الدفع الإلكتروني والإرشاد السياحي وشحن الهواتف المحمولة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الجهاز جرى تركيبه في المركز الرئيسي لمدينة أربيل خلال الأيام الماضية، بإشراف من محافظة أربيل، وبالتعاون مع شركات تكنولوجية متخصصة، ويعمل حالياً ضمن مرحلة تجريبية أولى.

وأضاف أن الجهاز يقدم خدمات موجهة للمواطنين والسياح، من بينها توفير خرائط تفاعلية تساعد على تحديد المواقع السياحية والوجهات المختلفة داخل المدينة، بما يسهم في تنظيم الرحلات اليومية أو الشهرية وفق الموقع والوقت المتاح.

كما يتيح الجهاز، إمكانية الدفع الإلكتروني للقطاعات الحكومية، ولا سيما استيفاء رسوم مواقف السيارات التابعة لبلدية أربيل، فضلاً عن دعم أي أجهزة أو تقنيات أخرى تعتمدها البلدية وتتطلب الدفع الرقمي.

إلى ذلك، يوفر الجهاز خدمة شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، عبر إتاحة وضع الهاتف مباشرة على الجهاز لشحنه، إضافة إلى تقديم خدمة الإنترنت للمواطنين والزوار من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code).