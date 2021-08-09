جنيف تحتضن ممثلية للإدارة الذاتية لتطوير العلاقات مع أوروبا

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاثنين، افتتاح ممثلية لها في مدينة جنيف السويسرية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي "لتطوير العلاقات مع باقي الدول الأوروبية".

وقالت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اوروبا عبر بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في مدينة جنيف جاء لما لها من أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية".

ونوه البيان إلى أن "افتتاح الممثلية في هذا الوقت الحساس والتاريخي يأتي في سياق بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً بهدف التعريف بمشروع الإدارة الذاتية ورؤيتها لحل الأزمة السـورية واَلية الحكم المستقبلي".

وشدد البيان على "ضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المؤثرة على الملف السوري وكان منها ألمانيا وفرنسا، ومن ثمّ السويد ودول البينلوكس".

كما تهدف الإدارة الذاتية من هذه الخطوة، السعي لترسيخ علاقات الدبلوماسية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك في مجالات عدة سياسية وثقافية" بحسب ما جاء في البيان.

وبالرغم من سيطرة الإدارة الذاتية على أكثر من 25% من مساحة الأراضي السورية إلا أنها لا تمتلك الآن أي تمثيل سياسي في مباحثات السلامة السورية – السورية في جنيف أو حتى في بقية المؤتمرات الدولية والإقليمية حول الأزمة السورية .