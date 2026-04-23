جنود مشروع الزيتون الأخضر.. روانگه تحتفي بـ"حماة البيئة" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أقامت مؤسسة روانگه مراسم تكريمية للإشادة بالعاملين في مشروع "إرث الزيتون" بمنطقة ديلوبة في أربيل، في خطوة قالت المؤسسة إنها تأتي تقديراً لفرق العمل التي تولت على مدى ثلاث سنوات رعاية الأشجار ومتابعتها وحمايتها داخل أحد أكبر مشاريعها البيئية في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الفعالية لم تقتصر على الطابع الاحتفائي، بل حملت أيضاً بعداً بيئياً وتنموياً، إذ سلطت الضوء على مشروع يعتمد على زراعة 20 ألف شجرة زيتون إسبانية في منطقة ديلوبة - كاسنزان، على مساحة 55 دونماً، ضمن مسعى لزيادة الغطاء النباتي، والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز الزراعة المستدامة في محيط أربيل.

وبحسب بيانات المؤسسة، نُفذ المشروع على مرحلتين، شملت الأولى زراعة 11 ألف شجرة، تلتها مرحلة ثانية أضيفت فيها 9 آلاف شجرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 ألفاً.

واعتمد المشروع على شبكة ري بالتنقيط بطول 3450 متراً مدعومة بتقنية Groasis Waterboxx، وهي آلية صُممت لمساعدة الأشجار على تحمّل الجفاف والحرارة المرتفعة مع تقليل استهلاك المياه.

كما أكدت روانگه أنها ستواصل الإشراف على الأشجار وصيانتها لمدة إضافية لضمان استدامة المشروع على المدى البعيد.

وتقول المؤسسة إن المشروع لا يقتصر على البعد البيئي فحسب، بل يحمل مردوداً اقتصادياً أيضاً، إذ يُتوقع أن يسهم في إنتاج نحو 400 طن من الزيتون و120 طناً من زيت الزيتون، فضلاً عن إنتاج كميات كبيرة من الأوكسجين يومياً.

كما وفر المشروع فرص عمل لمئات الأشخاص، بينهم نساء وأشخاص من ذوي الإعاقة، خلال مراحل التنفيذ والرعاية والمتابعة.

ويمثل "إرث الزيتون" جزءاً من توجه بيئي أوسع تتبناه روانگه عبر حملة "كوردستان الخضراء"، التي تقول المؤسسة إنها أسهمت في زراعة أكثر من 200 ألف شجرة منذ عام 2020، كما وسعت المؤسسة هذا التوجه بإطلاق مشروع "قرية كولاك الشمسية" بوصفها قرية مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية خارج الشبكة، في محاولة للربط بين التشجير، والطاقة النظيفة، ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة الضغوط المناخية المتزايدة.