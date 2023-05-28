جنكي يؤشر "فرصة للتصالح" ويدعو الاتحاد لـ"التخلي عن سياسة اذا لم نصلح بإمكاننا ان نخرب"

شفق نيوز/ اكد الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور الشيخ جنكي، يوم الاحد، ان هناك فرصة أمام من يديرون الحزب، داعيا اياهم للتخلي عن مقولة "اذا لم نستطع الاصلاح فبإمكاننا التخريب".

وقال جنكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرصة مازالت متوفرة امام الاشخاص الذين يديرون الاتحاد الوطني الكوردستاني للتخلي عن السياسة الخاطئة التي يسيرون عليها الآن، مضيفا انه "لا يجوز جعل الحقد الشخصي اساسا لاجهاض التجربة".

وأضاف، "كنت دائماً اوجه الانتقادات للمقولة التي تقول "اذا لم نستطع الاصلاح فإن بامكاننا التخريب".

وتابع جنكي انه "يرجو طالما ان الامور لم تخرج تماما عن السيطرة ان يقوم من يديرون الاتحاد الوطني تصحيح الاخطاء التي اقترفوها".

وكان جنكي رفع دعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد، بتهمة “مخالفة النظام الداخلي للحزب”، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من يوليو 2021.

وانتُخب بافل طالباني والشيخ جنكي لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني في فبراير 2021، وهي خطوة كان هدفها توحيد صفوف الحزب بعد هزات داخلية مر بها، وقد تم الاتفاق بينهما على أن يتولى بافل تسيير الشؤون السياسية، بينما توكل الملفات الأمنية إلى جنكي.

لكن سرعان ما تفجر الوضع بين الطرفين على خلفية اتهامات لجنكي بمحاولة تسميم طالباني، الأمر الذي نفاه الأول بشدة.