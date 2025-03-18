"جنرال إنيرجي" تؤكد استمرار عملها النفطي بكوردستان وتوجه طلباً لبغداد

شفق نيوز/ أعلنت شركة "جنرال إنيرجي" التركية، يوم الثلاثاء، أنها ستواصل العمل مع شركات النفط في إقليم كوردستان بهدف استئناف تصدير النفط.

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن نشاطاتها وإيراداتها لعام 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها سجلت إيرادات بلغت 74.7 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ78.8 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض في الإيرادات.

ودعت "جنرال إنيرجي" الحكومة الاتحادية في العراق إلى المصادقة على عقودها النفطية في الإقليم لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. كما شددت على ضرورة موافقة بغداد على العقود وإعادة مستحقاتها المالية السابقة.

يُذكر أن "جنرال إنيرجي" تعمل في حقول "تاوكێ" و"فیشخابور" النفطية داخل إقليم كوردستان، وهي من الشركات الرئيسية في قطاع الطاقة بالمنطقة.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، أفادت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، بأن آلية دفع نفقات شركات الإنتاج والنقل تشكل عائقًا أمام إعادة استئناف تصدير النفط المنتج من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو" الاتحادية.

وأوضحت المصادر، أن وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد لم يصل إلى حلول تسرع عمليات التصدير، بسبب إصرار الشركات المعنية بالحصول على أجور الإنتاج والنقل مسبقاً (قبل البدء بالتصدير)، مبيناً أن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت تسليم أية أموال للإقليم قبل تسوية كل المتعلقات المالية، بما فيها الديون المترتبة على الجانب التركي لصالح بغداد، ولا أي مستحقات مالية مسبقة قبل بدء استئناف التصدير.

وبينت المصادر، أن نفقات الإنتاج والنقل التي حددت بـ 16 دولاراً قابلة للتعديل بعد شهرين من إعادة التصدير من خلال اعتماد شركة وسيطة متخصصة باحتساب كلفة الإنتاج والنقل وبذلك لا يتم تسليم أي نفقات أو أجور قبل استئناف التصدير.

وتأتي هذه المباحثات بعد إعلان ثماني شركات نفطية دولية، عدم استئناف التصدير رغم تأكيدات سابقة من وزير النفط العراقي بقرب استئنافه.

كما دعت وزارة النفط الاتحادية الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اجتماع موسع لبحث المتعلقات الفنية واللوجستية لاستئناف التصدير.