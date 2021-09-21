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جنرال أمريكي يؤكد لبارزاني التزام بلاده بالقضاء "النهائي" على داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T14:29:12+0000
جنرال أمريكي يؤكد لبارزاني التزام بلاده بالقضاء "النهائي" على داعش

شفق نيوز/ أكد جنرال أمريكي، خلال لقائه، يوم الثلاثاء، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التزام واشنطن بالتعاون والتنسيق لضمان القضاء "النهائي" على تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني الجنرال كيس فلبس المسؤول العسكري رفيع المستوى مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق ووفد عسكري ودبلوماسي مرافق له.

وأفادت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع ناقش "آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في العراق، مواجهة الإرهاب وتحركات وعمليات داعش في العراق وسوريا، والأوضاع في سهل نينوى وسنجار، الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف واستهداف قوات التحالف الدولي في أربيل".

وأكد بارزاني، خلال اللقاء، أن "القضاء على داعش مهم لأمن واستقرار العراق والمنطقة"، مثنياً على "تعاون ودعم أمريكا والتحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان".

وشدد رئيس الإقليم على "الإصرار والالتزام بإصلاحات وزارة البيشمركة بهدف إعادة تنظيم قواتها، وعلى أهمية مساعدات أمريكا والدول الصديقة الأخرى في هذه العملية".

من جانبه، أشار الجنرال فلبس إلى تغيير مهام القوات الأمريكية وفقاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، مؤكداً على التعاون والتنسيق لضمان القضاء النهائي على داعش.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أنهم ينظرون باهتمام إلى عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وسيقدمون المساعدة لها.

كما تناول الجانبان التطورات في المنطقة والتحديات والفرص، وأوضاع أفغانستان وتداعياتها، وفق البيان.

وتأتي هذه التأكيدات بعد اتفاق أمريكي - عراقي يقضي بسحب القوات المقاتلة الأمريكية نهاية العام الجاري، والإبقاء على قوات ستقدم مهام التدريب والمشورة للقوات العراقية بينها البيشمركة.

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