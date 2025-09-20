جناح "كورسات" يعلن مقررات جديدة لمسار حركة التغيير بإقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أعلن الجناح الكوردستاني في حركة التغيير "كورسات"، يوم السبت، عن جملة من القرارات والتوصيات التي خرج بها اجتماع "الگۆڕانخوازي"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار الحركة السياسي داخل إقليم كوردستان.

وقال ديلير عبدالخالق، المتحدث باسم اجتماع "الگۆڕانخوازي" في الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقد في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 1420 مناصراً ومؤيداً من مختلف مناطق إقليم كوردستان وكركوك والمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن الروند الكوردي، اختتم أعماله بعد مناقشات واسعة.

وأوضح عبد الخالق، أن اللقاء شكّل محاولة جدية لإعادة ترتيب البيت التنظيمي للحركة وتعزيز حضور الگۆڕانخوازي، تمهيداً لعقد المؤتمر العام.

وأضاف أن المجتمعين أقرّوا جملة من المقررات، أبرزها الاستعداد لعقد المؤتمر العام للحركة تحت إشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة دانا أحمد مجيد لتجميع الآراء والمقترحات من المناصرين والمؤيدين، إلى جانب إعداد خريطة طريق سياسية وبرنامج يستند إلى المطالب الواقعية لمواطني إقليم كوردستان.