جميعهم شباب .. دهوك تسجل سادس حالة انتحار في أقلّ من أسبوع

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة دهوك بإنتحار شاب في ناحية "كردسين" بقضاء "عقرة" شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الشاب عبدالله رمضان الذي يبلغ من العمر 21 عاما اقدم على الانتحار صباح اليوم بشنق نفسه داخل منزله في الناحية المذكورة.

واضاف المصدر ان الشرطة تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وهذه سادس حالة انتحار تسجلها دهوك خلال الايام الاربعة الماضية حيث انتحر خمسة شبان قبل ذلك بينهم اربع فتيات وغالبيتهم من ابناء الطائفة الايزيدية من النازحين، وتتراوح اعمار المنتحرين بين 15 – 30 سنة.