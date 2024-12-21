جملة ملفات على طاولة مباحثات طالباني والحسان

شفق نيوز/ بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني خلال اجتماعه ببغداد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، تشكيل الحكومة الجديدة وملف رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وبحسب بيان لمكتب طالباني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "أشاد بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والتقريب بين الأطراف، من أجل تحقيق الأهداف السامية".

الوضع العام في العراق والمستجدات في سوريا كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحل السلمي للمشكلات والابتعاد عن خيار الحرب، داعيَين جميع الأطراف الى التعامل بمسؤولية ومنع استفحال الأزمات، وخاصة حماية استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات.

كما تم التطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كوردستان، حيث قال طالباني: "نؤكد على مواقفنا السابقة حول تشكيل حكومة وطنية خدمية وعادلة، تقدم الخدمات للجميع دون تمييز وتنصب جهودها في سبيل ازدهار كوردستان ومستقبل أكثر استقرارا".

وحول مسألة الرواتب، دعا طالباني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى التعاون، جنبا الى جنب القوى السياسية، من أجل التوصل الى حل جذري لصون حقوق مواطني كوردستان وعدم استغلال مستحقاتهم المالية في الصراعات السياسية.