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جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس إقليم كوردستان ووزير العدل العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T09:44:02+0000
جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس إقليم كوردستان ووزير العدل العراقي

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، وزير العدل العراقي سالار عبد الستار.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، تم في اللقاء تم بحث أوضاع السلطة القضائية في العراق، كما بحث عمل وزارة العدل ومؤسساتها وتم التأكيد على اهمية حماية سيادة سلطة القانون واستقلاليتها واستقلالية المحاكم والقضاء.

كما اكد الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة لوزارتي العدل في العراق واقليم كوردستان والية التعاون وكيفية هذا التنسيق والمشاكل القانونية وخاصة مشاكل الأراضي وعائدية ملكيتها في مناطق المادة 140 الدستورية واستفادة وزارة العدل في الإقليم من الدورات التدريبية لوزارة العدل العراقية وبعض المحاور الاخرى.

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