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جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس اقليم كوردستان والسفير التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-22T19:20:48+0000
جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس اقليم كوردستان والسفير التركي

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء مع علي رضا غوناي السفير التركي لدى بغداد، جملة ملفات.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الاقليم، أن الاجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، بالإضافة العملية السياسية والانتخابات وأوضاع العراق بصورة عامة، ومحاولة تجاوز المشاكل المرتبطة بنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، خطر الإرهاب وهجمات داعش.

وأكد الطرفان على الرغبة في تنمية العلاقات وخاصة في المجال الاقتصادي، واتفقا في الرأي بأهمية التعاون المشترك والتنسيق من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشغل آخر المستجدات والتطورات في المنطقة بصورة عامة، إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل.

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