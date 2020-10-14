جملة ملفات على طاولة مباحثات بارزاني والسفير البريطاني

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق، اليوم الاربعاء، الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق واقليم كوردستان، وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وعودة النازحين الى مناطقهم.

وجاء في بيان بمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكس، مشيرا الى ان الجانبين ناقشا اوضاع العراق السياسية والامنية والاقتصادية وتداعيات وباء كورونا على الحياة العامة في اقليم كوردستان والعراق، وسلطت الأضواء على مخاطر الإرهاب والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق واقليم كوردستان.

واضاف البيان ان السفير البريطاني اشاد باتفاق تطبيع الاوضاع في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، متمنيا ان يتم تنفيذ هذا الاتفاق.

واشار البيان ان بارزاني -بهذا الصدد- جدد دعمه لحكومة مصطفى الكاظمي واتفاق سنجار، موضحا أن من الضروري القضاء على التحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق سنجار وعودة النازحين.

واكد البيان ان الانتخابات العراقية المقبلة كانت محورا آخر في هذا اللقاء.







