جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الإقليم ووفد أمريكي رفيع

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان، يوم الأحد، مع وفد أمريكي رفيع المستوى.

وضم الوفد الذي يزور أربيل، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، إن الرئيس بحث مع الوفد، الأوضاع العراقية وإقليم كوردستان وعلاقات اربيل وبغداد والانتخابات القادمة وتحركات ومخاوف داعش وواجبات التحالف الدولي في العراق.

وأضاف "تطابقت رؤى الطرفين بأن داعش يعد خطراً كبيراً ومستمراً لأمن واستقرار العراق والمنطقة ولمواجهته والقضاء عليه نهائيًا العراق واقليم كوردستان بحاجة مستمرة لدعم التحالف الدولي".

كما اكد الطرفان على دعم وتنسيق قوات البيشمركة والقوات العراقية، كما بحثا الوضع السوري وتطورات الوضع هناك لمستقبل ذلك البلد.