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جملة ملفات بينها الاستثمار خلال اجتماع بارزاني مع سفير اليابان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-17T13:23:08+0000
جملة ملفات بينها الاستثمار خلال اجتماع بارزاني مع سفير اليابان

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان يوم الأربعاء جملة ملفات مع سوزوكي كوتارو سفير اليابان في العراق وعلى رأسها الاستثمار وتداعيات تفشي كورونا.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل كوتاروا في أربيل وبحثا "التعاون والمساعدات اليابانية للعراق وإقليم كوردستان، خاصة المساعدات التي تقدمها المنظمات اليابانية الحكومية وغير الحكومية، وتطوير علاقات إقليم كوردستان والعراق مع اليابان، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال اليابانية في إقليم كوردستان، وتداعيات تفشي وباء كوفيد-١٩، وتهديدات الإرهاب، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ومجموعة مسائل تهم الجانبين".

وأشاد السفير الياباني بالأوضاع الآمنة والمستقرة لإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان.

كما قدم الشكر إلى إقليم كوردستان على التسهيلات التي يقدمها للوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية اليابانية، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم العون والمساعدة للعراق ولإقليم كوردستان وإنجاز مشاريع وأعمال خدمية في المجالات التي هي بحاجة إلى ذلك.

وفي الاجتماع الذي حضرته ناكاياما يوشيكو مسؤولة مكتب القنصلية اليابانية في أربيل، تطرق الجانبان إلى أحوال النازحين واللاجئين، واتفقا على أن النازحين يجب أن يعودوا طوعاً إلى مناطقهم بعد استتباب الأمان فيها وتوفير الخدمات وفرص العمل لهم، وفق البيان.

وفي الختام، شكر بارزاني، ناكاياما يوشيكو مسؤولة مكتب القنصلية اليابانية في أربيل، بمناسبة انتهاء مهامها وأعمالها، راجياً لها النجاح.

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