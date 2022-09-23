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جمع تواقيع نيابية لعقد اجتماع خاص بشأن طريق في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T09:46:48+0000
جمع تواقيع نيابية لعقد اجتماع خاص بشأن طريق في كوردستان

شفق نيوز / يخوض نشطاء گرميان في إقليم كوردستان، حملة ضغط ضد عدم استكمال طريق كلار – السليمانية، منذ أكثر من أسبوع، مهددين بنقل الاعتصامات إلى مبنى الحكومة المحلية.

وجمع 37 نائبا في برلمان كوردستان، تواقيع طلبوا خلالها بعقد اجتماع خاص بحضور (وزير الإعمار والإسكان، ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة التخطيط) والجهات ذات العلاقة في مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وقال الناشط رؤوف عمر، لوكالة شفق نيوز إن "في حال عُقد الاجتماع، فسيستمر الضغط ومواصلة الإضراب أمام مكاتب الحكومة بدل من الاعتصام أمام مكاتب البرلمان".

وأضاف عمر، أن جميع الناشطين "مصممون على تلبية مطالبهم، على الرغم من أن وزير إعادة الإعمار لم يستطع منح أي ضمانات لهم خلال لقائه بهم".

في السياق، نظم ناشطون من خانقين حملة داعمة لناشطي قضاء كلار وقضاء دربنديخان، وطالبوا فيها الجهات الرسمية بالإسراع في تنفيذ ذلك الطريق الذي تسبب بحصد مئات الأرواح من مواطني خانقين وإدارة گرميان وقضاء دربنديخان.

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