جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً لتثبيت عقود إقليم كوردستان بالموازنة الاتحادية المقبلة (وثائق)

شفق نيوز - السليمانية

كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، بريار رشيد، يوم الأحد، عن جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً للمطالبة بتثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان على الملاك الدائم، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وقال رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 50 نائباً وقعوا على طلب تثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان، كما وقع رئيس مجلس النواب على الطلب وأحاله رسمياً إلى اللجنة المالية النيابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الحقوق الوظيفية لشريحة موظفي العقود في الإقليم، الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة دون تثبيت، نتيجة الأزمات المالية التي شهدها الإقليم خلال السنوات الماضية".

وأعرب رشيد، وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن أمله في أن يحظى الطلب بدعم مختلف الكتل البرلمانية، بما يسهم في إقراره داخل مجلس النواب وإنهاء ملف موظفي العقود في إقليم كوردستان.