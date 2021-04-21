جمع تواقيع عشرات البرلمانيين لاستدعاء حكومة الإقليم بشأن الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت كتلة الإتحاد الإسلامي الكوردستاني يوم الأربعاء عن جمعها تواقيع لاستضافة حكومة إقليم كوردستان في جلسة خاصة تتعلق باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام.

وقال رئيس الكتلة شيركو جودت في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: جمعنا 43 توقيعا لعقد جلسة خاصة للبرلمان واستدعاء رئيس الحكومة ووزير المالية حول مسألة استمرار الحكومة في استقطاع نسبة من رواتب موظفي الاقليم.

وأضاف أن مسالة الاستقطاع يجب ألّا تستمر لان حكومة الإقليم لديها الموارد المالية الكافية وسنتخذ كافة الطرق القانونية لمنع استمرار استقطاع نسبة من رواتب الموظفين.