جمعية: مشاريع الدواجن في كوردستان تشكو إهمالاً حكومياً وارتفاع الدولار يهددها بالإفلاس

شفق نيوز/ أعلن رئيس جمعية مربي الدواجن في كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مشاريع الدواجن في اقليم كوردستان لخطر "الإفلاس والدمار"، فيما عزت الأسباب الى الإهمال الحكومي وارتفاع سعر الدولار.

وقال رئيس جمعية مربي الدواجن ناظم عبد الله الجاف في بيان ورد لوكالة شفق؛ إن "حكومة إقليم كردستان أهملت تماماً قطاع الدواجن وبالتالي يتجه القطاع نحو الدمار الذي يعتاش عليه عشرات الآلاف من المواطنين".

وأضاف الجاف؛ أن "أصحاب المشاريع من زاخو إلى خانقين يشترون الأعلاف والأدوية بالدولار ويبيعونها بالدينار في السوق، وقد اتصل بي أكثر من 100 شخص من أصحاب المشاريع في يوم واحد لإعلان إفلاس الكثير منهم"، مشيراً إلى أن "الكثير منهم عندما قاموا بشراء المواد، وكان سعر الدولار يساوي 147 ألف دينار وهو الآن 167 ألف دينار".

وبيّن انه "نظراً لارتفاع سعر الدولار فإن كل كيلوغرام من الدجاج يباع حاليا بسعر 1850 دينارا في المشاريع وهي خسارة كبيرة تؤدي لانهيار أكبر لقطاع الدواجن"، داعياً الحكومة إلى "الاهتمام بقطاع الإنتاج المحلي ووضع خطة لبيع الدولار لأصحاب المشاريع ومنحهم دولارات بسعر البنك المركزي لدعم هذا القطاع".