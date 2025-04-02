جمعية في السليمانية تطالب حكومة كوردستان بتوفير الدعم لمرضى التوحد وصرف رواتبهم

شفق نيوز/ طالبت جمعية التوحد في السليمانية، يوم الأربعاء، حكومة إقليم كوردستان بضرورة تقديم اهتمام أكبر لفئة المصابين بالتوحد، خاصة الأطفال، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد.

وقالت المتحدث باسم الجمعية، هلاله محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أعداد المصابين بالتوحد في تزايد مستمر، ما يستدعي تعزيز الرعاية والدعم لهم بشكل عاجل".

وأضافت أن "هناك ضرورة لأن تلتفت حكومة إقليم كوردستان لهذه الشريحة"، مؤكدةً أهمية "إعادة صرف رواتبهم المتوقفة منذ عام 2014، إذ أن العديد من العائلات تعاني من ضغوط اقتصادية تعيق توفير الرعاية اللازمة لأطفالها المصابين بالتوحد".

كما دعت الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال إلى "تخصيص وحدات سكنية لعائلات المصابين، إما بأسعار مخفضة أو بشكل مجاني، نظراً لصعوبة حصول هذه الفئة على فرص عمل مناسبة لهم".

وأشارت إلى أن "الجمعية استمرت في أنشطتها التوعوية خلال العام الجاري، مقدمةً دعماً كبيراً لعائلات المصابين بالتوحد".

وأشارت إلى أن "الجمعية قامت بإجراء فحوصات شاملة لأكثر من 100 حالة، مثمنةً جهود مستشفى شورش في السليمانية الذي قدم علاجات لأكثر من 61 مصاباً"، مبينة أن "الجمعية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق الدعم الصحي، بهدف توفير العلاج المجاني لجميع المصابين بالتوحد".

وأكدت الجمعية أن "قضية المصابين بالتوحد تتطلب تعاوناً مستمراً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص"، مشددةً على "ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان توفير حياة كريمة لهذه الفئة، بما يساهم في دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم".

ويُصادف اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في الثاني من نيسان/أبريل من كل عام، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2007 لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين جودة حياة الأفراد المصابين بالتوحد وضمان تمتعهم بحياة كاملة وذات معنى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

و منذ ذلك الحين، يُحتفل بهذا اليوم عالميًا لتعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد والتأكيد على حقوق المصابين به. في كل عام، يتم التركيز على موضوع محدد؛ ففي عام 2025، كان الموضوع "تعزيز التنوع العصبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الفهم المجتمعي للتوحد، ودعم الأفراد المصابين به، وتشجيع دمجهم في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والتوظيف، كما يُشجَّع على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يحتاجونها.