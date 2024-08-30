جمعية حقول الدواجن في كوردستان تقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد قرار لبغداد

شفق نيوز/ قررت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان، تقديم شكوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لمنع تدفق منتجاتها الى مناطق وسط وجنوب البلاد.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية تمنع تدفق منتجاتنا إلى جنوب ووسط العراق منذ عدة سنوات بسبب عدم قدرة الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على حل المشاكل، مردفا بالقول، إنهم سيقدمون شكوى أمام المحكمة الاتحادية يوم الأحد المقبل.

وأضاف "نطلب من أعضاء البرلمان العراقي الذين يمثلون صوتنا، وانتخبهم اقليم كوردستان مساعدتنا ودعمنا كما ساعدنا عدد من البرلمانيين في السابق وهذه المرة لابدّ أن يكون الجميع معنا لحل مشكلتنا".

وبسبب فصل الصيف الحار جداً وخطر الأمراض في مزارع الدواجن، انخفض سعر الدجاج الحي بشكل كبير في إقليم كوردستان حيث أصبح سعر الكيلو غرام الواحد في السوق يصل أحيانا إلى ما هو أقل من 2500 دينار، مما زاد شكوى أصحاب تلك المزارع، خاصة بعد قرار بغداد بمنع تسويق الدجاج من الإقليم لبقية المحافظات العراقية.

ويقول أصحاب حقول الدواجن أن تكلفة انتاج الكيلو غرام الواحد من الدجاج الحي حتى دخوله إلى الأسواق تصل الى 2500 دينار عراقي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في جلسة عقدها أمس الخميس بأن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات (25%)، والتي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23154 لسنة 2023)، مع الإبقاء على الرسوم الكمركية للدجاج الكامل المجمد بنسبة (25%) استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (183 لسنة 2022). على أن ينفذ هذا القرار بعد (60) يوم عمل من تاريخ إصداره، من قبل جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق.