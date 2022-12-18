جمعية الوحدات السكنية في السليمانية تقدم جملة مطالب لحكومة وبرلمان كوردستان

شفق نيوز / طالبت جمعيات السليمانية للإسكان، يوم الأحد، من حكومة إقليم كوردستان والبرلمان، بمراجعة القوانين والضوابط الخاصة بالمشاريع والمجمعات السكنية في الإقليم، وتغيير آلية التعامل مع تلك المجمعات السكنية.

وقال ممثل جمعيات السليمانية للإسكان، كمال سازاني، خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز: "على برلمان كوردستان، أن يقوم بتعديل قانون رقم 4 لعام 2005 الخاص بالاستثمار بما يتماشى مع متطلبات العصر، كونه لا يتطرق إلى قضايا تتعلق بإدارة المجمعات السكنية التي أصبحت منتشرة في أرجاء كوردستان".

وشدد سازاني، على ضرورة أن يقوم برلمان كوردستان بـ"انتاج مشروع قانون خاص بادارة المجمعات السكنية كون تلك المشاريع الكبيرة والتي تضم اعدادا كبيرة من المواطنين لا يوجد قانون خاص ينظم عملها وإدارتها".

وأشار إلى أن "بعض المجمعات السكنية يتجاوز عدد سكانها أعداد نسمة القرية أو الناحية أو القضاء ولا توجد أي آلية خاصة بإدارة تلك المجمعات، لهذا يتطلب إما أن تكون تلك المجمعات كوحدات ادارية مستقلة او تكون هناك مديرية عامة خاصة بإدارة أعمال تلك المجمعات".

وعن الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يقطنون تلك المجمعات، لفت ممثل الجمعية السكانية، إلى أن "الجهة المستثمرة هي تتكفل بتقديم كافة الخدمات لتلك الأعداد الكبيرة من المواطنين بعيدا عن التدخل الحكومي وهذا ما يتطلب تدخل حكومي فمثلا هناك ضرورة بإيصال المحروقات المدعومة حكومياً للمجمعات السكنية لتقليل التكاليف المادية على ساكنيها".

وطالب سازاني، بـ"تمليلك تلك الوحدات السكنية لاصحباها بدلا من الاكتفاء بالعقد وأخذ الضربة من أصحابها والتعامل معهم كمؤجرين وليس كمالكين".