جمعية المستوردين والمصدرين في كوردستان: العراق يحتاج للاستثمار الخارجي ونفضّل البضاعة السعودية

شفق نيوز/ عدّ رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان مصطفى عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، ان العراق بيئة خصبة للاستثمارات الخارجية والفرص موجودة بهذا الشأن في البلاد، فيما بيّن أن الإقليم لديه تعاون مباشر مع الشركات السعودية في مجالين مهمين.

وقال رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان مصطفى عبد الرحمن في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقات مختلفة ابرمت بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة العراقية مع اتحادات وجمعيات الاستيراد من الدول العربية والإقليمية المجاورة لأن هناك ضرورة للتعاون والتنسيق وتواجد رجال الأعمال والشركات في البلاد".

وأضاف عبدالرحمن أن "العراق مهيأ للفرص الاستثمارية والتجارية وهناك مجال للاستثمار بشكل عام".

وتابع أن "هناك تعاونا مع الشركات السعودية للاستيراد والتصدير وخاصة على مستوى المواد الانشائية المستخدمة في البناء والمواد الغذائية لأن الشركات السعودية لديهم خبرة مميزة بهذا الجانب"، مبينا ان "جزءا من الاستيراد للمواد الغذائية يكون بسبب الانتماء الإسلامي للسعودية وهو ما يناسب طبيعة مجتمع إقليم كوردستان المسلم".

وانطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، القمة الاقتصادية بين السعودية وكوردستان، بمشاركة 34 شركة سعودية في مختلف المجالات اضافة الى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين .