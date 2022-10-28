جمعية الدواجن الكوردستانية: الإقليم يمتلك أضعاف حاجته السنوية من الدجاج

شفق نيوز / أعلنت جمعية الدواجن في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، اكتفاء الإقليم ذاتيا من الدواجن وامتلاكه أضعاف حاجته الفعلية السنوية من الدجاج، فيما لفتت الى تصديره لمحافظات الوسط والجنوب وخارج العراق.

‏وقال مدير الجمعية ناظم الجاف لوكالة شفق نيوز إن "الحاجة الداخلية للدجاج في اقليم كوردستان تبلغ 145,000 طن سنوياً بينما تبلغ نسبة الإنتاج 400,000 طن".

وأضاف الجاف أن "مشاريع الدواجن في الإقليم يمكنها سد الحاجة الداخلية من الدجاج وتصديرها الى وسط وجنوب العراق إضافة إلى الدول الأخرى مثل تركيا والأردن وعُمان والإمارات".

‏ويمتلك إقليم كوردستان العديد من مشاريع الدواجن في مختلف المحافظات حيث يخطط الى زيادة أعدادها بهدف زيادة الإنتاج من الدجاج والبيض.